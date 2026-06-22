Exposition de la Guilde des métiers d’arts Carennac lundi 10 août 2026.

Carennac

Exposition de la Guilde des métiers d’arts

Salle du bas du Réfectoire des Moines Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Les artisans du Lot vous proposent de les découvrir dans ce lieu

Les artisans du Lot vous proposent de les découvrir dans ce lieu. Une dizaine de métiers d’art représenté

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Salle du bas du Réfectoire des Moines Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 86 95 42 13

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English :

The craftsmen of the Lot invite you to discover them in this place

L’événement Exposition de la Guilde des métiers d’arts Carennac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Vallée de la Dordogne