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Exposition de la Guilde des métiers d’arts Carennac

Exposition de la Guilde des métiers d’arts Carennac

Exposition de la Guilde des métiers d’arts Carennac lundi 10 août 2026.

Adresse
Salle du bas du Réfectoire des Moines
Ville
46110 Carennac
Département
Lot
Début
lundi 10 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
Gratuit

Carennac

Exposition de la Guilde des métiers d’arts

Salle du bas du Réfectoire des Moines Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Les artisans du Lot vous proposent de les découvrir dans ce lieu

Les artisans du Lot vous proposent de les découvrir dans ce lieu. Une dizaine de métiers d’art représenté

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Salle du bas du Réfectoire des Moines Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 86 95 42 13 

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L’événement Exposition de la Guilde des métiers d’arts Carennac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Vallée de la Dordogne

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