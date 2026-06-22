Exposition de la Guilde des métiers d’arts Carennac
Exposition de la Guilde des métiers d’arts Carennac lundi 10 août 2026.
Carennac
Exposition de la Guilde des métiers d’arts
Salle du bas du Réfectoire des Moines Carennac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Les artisans du Lot vous proposent de les découvrir dans ce lieu
Les artisans du Lot vous proposent de les découvrir dans ce lieu. Une dizaine de métiers d’art représenté
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Salle du bas du Réfectoire des Moines Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 86 95 42 13
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English :
The craftsmen of the Lot invite you to discover them in this place
L’événement Exposition de la Guilde des métiers d’arts Carennac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Vallée de la Dordogne
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