Carennac

Exposition d’arts contemporain variations poétiques

Salle du Chauffoir des moines Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:30:00

fin : 2026-08-16 12:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Ici, ce sont trois univers sensibles qui entrent en résonnance et se répondent peinture, sculpture, dessin, écriture de Martine Beaujardin, Martine Brodski et Lili Dreyer

Ici, ce sont trois univers sensibles qui entrent en résonnance et se répondent peinture, sculpture, dessin, écriture de Martine Beaujardin, Martine Brodski et Lili Dreyer

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Salle du Chauffoir des moines Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 98 14 88 23

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English :

Here, three sensitive universes resonate and respond to each other: painting, sculpture, drawing, writing by Martine Beaujardin, Martine Brodski and Lili Dreyer

L’événement Exposition d’arts contemporain variations poétiques Carennac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne