Exposition d’arts contemporain variations poétiques Carennac
Exposition d’arts contemporain variations poétiques Carennac lundi 10 août 2026.
Carennac
Exposition d’arts contemporain variations poétiques
Salle du Chauffoir des moines Carennac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:30:00
fin : 2026-08-16 12:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Ici, ce sont trois univers sensibles qui entrent en résonnance et se répondent peinture, sculpture, dessin, écriture de Martine Beaujardin, Martine Brodski et Lili Dreyer
Ici, ce sont trois univers sensibles qui entrent en résonnance et se répondent peinture, sculpture, dessin, écriture de Martine Beaujardin, Martine Brodski et Lili Dreyer
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Salle du Chauffoir des moines Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 98 14 88 23
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English :
Here, three sensitive universes resonate and respond to each other: painting, sculpture, drawing, writing by Martine Beaujardin, Martine Brodski and Lili Dreyer
L’événement Exposition d’arts contemporain variations poétiques Carennac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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