Carennac

Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte Carennac au cœur de la Seconde Guerre Mondiale

Cour du Prieuré Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de l’ouverture du nouveau Musée mémoriel du Lot, les services Patrimoine de Cauvaldor et de Cahors s’associent pour proposer une découverte de Carennac au temps de la Seconde Guerre mondiale

Dans le cadre de l’ouverture du nouveau Musée mémoriel du Lot, les services Patrimoine de Cauvaldor et de Cahors s’associent pour proposer une découverte de Carennac au temps de la Seconde Guerre mondiale. Après la visite de l’exposition sur le thème au château des Doyens, un parcours dans Carennac permettra d’aborder les réalités du quotidien sous l’occupation et les évènements marquants liés à la Résistance.

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Cour du Prieuré Carennac 46110 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

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English :

As part of the opening of the new Musée mémoriel du Lot, the Heritage departments of Cauvaldor and Cahors have joined forces to offer a discovery of Carennac at the time of the Second World War

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte Carennac au cœur de la Seconde Guerre Mondiale Carennac a été mis à jour le 2026-05-28 par VD Pays Art & Histoire