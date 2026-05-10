Stage Créatif en itinérance La maison aux histoires Carennac
Stage Créatif en itinérance La maison aux histoires Carennac mardi 27 octobre 2026.
Carennac
Stage Créatif en itinérance La maison aux histoires
Carennac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-27
Pendant 5 jours, rendez-vous à Carennac pour inventer et construire les scènes du grand "Château Hanté" qui seront présentées le 31 octobre devant le village et le public, très curieux de ce type d'évènement
Au programme de ce stage
Imaginer des scènes pour habiter le château hanté après la guerre de 100 ans,
pour faire rire, frissonner et surprendre
Créer des décors, accessoires, lumières, effets
sonores..
Pendant 5 jours, rendez-vous à Carennac pour inventer et construire les scènes du grand "Château Hanté" qui seront présentées le 31 octobre devant le village et le public, très curieux de ce type d'évènement
Au programme de ce stage
Imaginer des scènes pour habiter le château hanté après la guerre de 100 ans,
pour faire rire, frissonner et surprendre
Créer des décors, accessoires, lumières, effets
sonores… comme dans un vrai escape game
Et monter un parcours immersif en travaillant ensemble
Hébergement et activités par tranche d’âge.
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Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00
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English :
For 5 days, meet in Carennac to invent and build the scenes of the great "Haunted Castle" which will be presented on October 31 in front of the village and the public, very curious about this type of event
On the program for this workshop:
Imagine scenes to inhabit the haunted castle after the 100-year war,
to make people laugh, shiver and surprise
Create sets, props, lights, sound effects
..
L’événement Stage Créatif en itinérance La maison aux histoires Carennac a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Dordogne
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