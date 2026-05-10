Carennac

Stage Créatif en itinérance La maison aux histoires

Carennac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-27

Pendant 5 jours, rendez-vous à Carennac pour inventer et construire les scènes du grand "Château Hanté" qui seront présentées le 31 octobre devant le village et le public, très curieux de ce type d'évènement

Au programme de ce stage

Imaginer des scènes pour habiter le château hanté après la guerre de 100 ans,

pour faire rire, frissonner et surprendre

Créer des décors, accessoires, lumières, effets

sonores..

Pendant 5 jours, rendez-vous à Carennac pour inventer et construire les scènes du grand "Château Hanté" qui seront présentées le 31 octobre devant le village et le public, très curieux de ce type d'évènement

Au programme de ce stage

Imaginer des scènes pour habiter le château hanté après la guerre de 100 ans,

pour faire rire, frissonner et surprendre

Créer des décors, accessoires, lumières, effets

sonores… comme dans un vrai escape game

Et monter un parcours immersif en travaillant ensemble

Hébergement et activités par tranche d’âge.

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Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00

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English :

For 5 days, meet in Carennac to invent and build the scenes of the great "Haunted Castle" which will be presented on October 31 in front of the village and the public, very curious about this type of event

On the program for this workshop:

Imagine scenes to inhabit the haunted castle after the 100-year war,

to make people laugh, shiver and surprise

Create sets, props, lights, sound effects

..

L’événement Stage Créatif en itinérance La maison aux histoires Carennac a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Dordogne