Carennac

18è marché de Noël de Carennac

Cloître, parc du château et chapelle Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 10:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-12 2026-12-13

Cette année encore, laissez-vous enchanter par un Marché de Noël pas comme les autres, niché dans le cadre exceptionnel et chargé d’histoire du cloître magnifiquement illuminé

Cette année encore, laissez-vous enchanter par un Marché de Noël pas comme les autres, niché dans le cadre exceptionnel et chargé d’histoire du cloître magnifiquement illuminé. Artisans passionnés, créateurs locaux et producteurs de douceurs vous y attendent pour partager leur savoir-faire, leurs trésors faits main et l’esprit chaleureux de Noël. Un marché qui réchauffe les cœurs, célèbre le fait-main et fait briller les yeux… Venez en famille, entre amis, ou simplement pour vous offrir une parenthèse enchantée

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Cloître, parc du château et chapelle Carennac 46110 Lot Occitanie comitedesfetescarennac46@gmail.com

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English :

This year, once again, let yourself be enchanted by a Christmas Market like no other, nestled in the exceptional, history-laden setting of the magnificently illuminated cloister

L’événement 18è marché de Noël de Carennac Carennac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée de la Dordogne