Autour du Morond et du Mont d’Or par les Crêtes Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Sentier de crête avec paysages à perte de vue, dominer la haute vallée du Doubs et la plaine suisse du lac de Neuchâtel à celui du Léman.

English :

A ridge trail with scenery as far as the eye can see, overlooking the upper Doubs valley and the Swiss plain from Lake Neuchâtel to Lake Geneva.

Deutsch :

Kammweg mit endlosen Landschaften, die das obere Doubs-Tal und die Schweizer Ebene vom Neuenburger- bis zum Genfersee dominieren.

Italiano :

Un sentiero di cresta con paesaggi a perdita d’occhio, che domina l’alta valle del Doubs e la pianura svizzera dal lago di Neuchâtel al lago di Ginevra.

Español :

Un sendero de cresta con paisajes hasta donde alcanza la vista, que domina el alto valle del Doubs y la llanura suiza desde el lago de Neuchâtel hasta el lago Lemán.

