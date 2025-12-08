Randonnée des Chalets Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Randonnée des Chalets A pieds Très difficile

Randonnée des Chalets Parking du Mont d’Or, Longevilles-Mont-d’Or 25370 Longevilles-Mont-d’Or Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13430.0 Tarif :

Un accès au sommet du Mont d’Or et à ses points de vue panoramiques à couper le souffle, à travers les pâturages ponctués de nombreux chalets d’estive et de fermes du Haut-Doubs.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/272

English :

Access to the summit of Mont d?Or and its breathtaking panoramic views, through pastures dotted with numerous summer cottages and Haut-Doubs farms.

Deutsch :

Ein Zugang zum Gipfel des Mont d’Or und zu seinen atemberaubenden Aussichtspunkten, über Weiden mit zahlreichen Sennereien und Bauernhöfen des Haut-Doubs.

Italiano :

Accesso alla vetta del Mont d’Or e alle sue viste panoramiche mozzafiato, attraverso pascoli punteggiati da numerosi cottage estivi e fattorie della regione dell’Haut-Doubs.

Español :

Acceso a la cima del Mont d’Or y a sus impresionantes vistas panorámicas, a través de pastos salpicados de numerosas casas de veraneo y granjas de la región de Haut-Doubs.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data