Gorges du Fourperet et Mont de la Croix Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Gorges du Fourperet et Mont de la Croix Gare des Longevilles-Rochejean 25370 Longevilles-Mont-d’Or Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11770.0

D’une vallée à l’autre par la cluse et les monts.

English :

From one valley to the next via the cluse and the mountains.

Deutsch :

Von einem Tal zum anderen durch die Klus und über die Berge.

Italiano :

Da una valle all’altra passando per la collina e le montagne.

Español :

De un valle a otro a través de la roca y las montañas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data