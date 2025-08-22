Aux portes de la Marche Celon Indre

Aux portes de la Marche A pieds

Aux portes de la Marche Route nationale 20 36200 Celon Indre Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 10800.0 Tarif :

Aux portes de la Marche, découvrez cette balade autour du château du XVème siècle et de l’église Saint Germain du XIVème siècle.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/289480-aux-portes-de-la-marche +33 2 54 47 43 69

English :

At the gates of the Marche, discover this walk around the 15th century castle and the 14th century church of Saint Germain.

Deutsch :

Entdecken Sie an den Toren der Marche diesen Spaziergang rund um das Schloss aus dem 15. Jahrhundert und die Kirche Saint Germain aus dem 14.

Italiano :

Alle porte delle Marche, scoprite questa passeggiata intorno al castello del XV secolo e alla chiesa di Saint Germain del XIV secolo.

Español :

En la puerta de las Marcas, descubra este paseo por el castillo del siglo XV y la iglesia de Saint Germain del siglo XIV.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire