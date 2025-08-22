Bac Navettes Cour-sur-Loire / Montlivault Cour-sur-Loire Loir-et-Cher

Bac Navettes Cour-sur-Loire Montlivault Fluvial

Bac Navettes Cour-sur-Loire Montlivault 41500 Cour-sur-Loire Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 30 Distance : 2000.0 Tarif :

Les cyclistes désireux de profiter d’une traversée de la Loire, les habitants curieux de redécouvrir les paysages qui les entourent, ainsi que les amateurs d’histoire et de navigation, peuvent à nouveau s’offrir un trajet sur le fleuve royal, entre Cour-sur-Loire et Montlivault.

http://www.marins-port-chambord.fr/ +33 2 54 81 68 07

English : Ferry Transport Ferry shuttle

Connection to cross the Loire between Cour-sur-Loire and Montlivault (Loir-et-Cher). Several departures per day from early July to late August.

Radfahrer, die eine Fahrt über die Loire genießen möchten, Einheimische, die neugierig sind, die Landschaften um sie herum wiederzuentdecken, sowie Geschichts- und Schifffahrtsliebhaber können sich wieder eine Fahrt auf dem königlichen Fluss zwischen Cour-sur-Loire und Montlivault gönnen.

I ciclisti che desiderano approfittare di una traversata della Loira, gli abitanti del luogo curiosi di riscoprire i paesaggi che li circondano, così come gli appassionati di storia e di navigazione, possono ancora una volta fare un viaggio sul fiume reale, tra Cour-sur-Loire e Montlivault.

Los ciclistas que deseen aprovechar una travesía por el Loira, los habitantes de la zona que tengan curiosidad por redescubrir los paisajes que les rodean, así como los aficionados a la historia y a la navegación, pueden volver a realizar un viaje por el río real, entre Cour-sur-Loire y Montlivault.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-29 par SIT Centre-Val de Loire