Balade à pied à Saint-Gilles Forges et moulins Saint-Gilles Indre

Balade à pied à Saint-Gilles Forges et moulins A pieds

Balade à pied à Saint-Gilles Forges et moulins 36170 Saint-Gilles Indre Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 14000.0 Tarif :

Il est difficile d’imaginer aujourd’hui l’intense activité industrielle et artisanale déployée autour des moulins et forges jusqu’au XIXème siècle sur les rives de la vallée de l’Abloux. Promeneurs, pêcheurs, ramasseurs de champignons ont désormais pris le relais.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 20 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Walking tour in Saint-Gilles Forges and mills

It is difficult to imagine today the intense industrial and artisanal activity deployed around the mills and forges until the 19th century on the banks of the Abloux valley. Walkers, fishermen, mushroom pickers have now taken over.

Deutsch :

Es ist heute schwer vorstellbar, wie viel Industrie und Handwerk bis zum 19. Jahrhundert an den Ufern des Abloux-Tals rund um die Mühlen und Schmieden betrieben wurde. Jahrhundert in der Nähe des Flusses Abloux stattfand. Spaziergänger, Angler und Pilzsammler haben diese Aufgabe übernommen.

Italiano :

È difficile immaginare oggi l’intensa attività industriale e artigianale che si svolgeva intorno ai mulini e alle fucine fino al XIX secolo sulle rive della valle dell’Abloux. Gli escursionisti, i pescatori e i raccoglitori di funghi hanno ormai preso il sopravvento.

Español :

Es difícil imaginar hoy en día la intensa actividad industrial y artesanal que se desarrollaba en torno a los molinos y fraguas hasta el siglo XIX en las orillas del valle de Abloux. Los senderistas, los pescadores y los recolectores de setas han tomado el relevo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire