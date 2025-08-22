Balade à pied n°23 L’Anglin, de roches en roc Chalais Indre

Balade à pied n°23 L’Anglin, de roches en roc A pieds

Balade à pied n°23 L’Anglin, de roches en roc 36370 Chalais Indre Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 15000.0 Tarif :

Le circuit offre un relief et des ambiances variés. Il emmène le randonneur sur des chemins champêtres entre pâtures et bâtisses imposantes et aborde la forêt de la Luzeraise. La fraicheur et la luxuriance du fond de vallée en bord de rivière contraste avec l’ambiance sèche des pelouses calcaires.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 23 Anglin, rocks in rock

This circuit offers a variety of flat and undulating landscapes. It will lead you along country paths from fields to impressive buildings and also passes via Luzeraise forest. The coolness and lush vegetation in the bottom of the valley contrasts with the dryness of the calcareous grassland.

Deutsch :

Der Rundweg bietet ein abwechslungsreiches Relief und verschiedene Stimmungen. Er führt den Wanderer über Feldwege zwischen Weiden und imposanten Gebäuden und berührt den Wald von Luzeraise. Die kühle und üppige Talsohle am Flussufer steht im Kontrast zur trockenen Atmosphäre der Kalksteinrasen.

Italiano :

Il percorso offre un rilievo e un’atmosfera variegati. Il percorso si snoda lungo stradine di campagna tra pascoli e imponenti edifici e si avvicina alla foresta della Luzeraise. La freschezza e la rigogliosità del fondovalle lungo il fiume contrastano con l’atmosfera secca delle praterie calcaree.

Español :

La ruta ofrece un relieve y un ambiente variados. Lleva al senderista por caminos rurales entre pastos e imponentes edificios y se acerca al bosque de la Luzeraise. La frescura y exuberancia del fondo del valle a lo largo del río contrasta con el ambiente seco de las praderas calcáreas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire