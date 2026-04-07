Japan attitude festival Japon Salle des fetes Chalais
Japan attitude festival Japon Salle des fetes Chalais samedi 2 mai 2026.
Chalais
Japan attitude festival Japon
Salle des fetes 4 Rue Victor Hugo Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Venez découvrir la cuisine japonaise, les arts traditionnels, des ateliers, des jeux vidéo, des mangas, le cosplay et les dessins animés !
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Salle des fetes 4 Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine japanattitude.chalais@gmail.com
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English : Japan attitude festival Japon
Come and experience Japanese cuisine, traditional arts, workshops, video games, manga, cosplay, and animations !
L’événement Japan attitude festival Japon Chalais a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du Sud Charente
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