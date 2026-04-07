Japan attitude festival Japon Salle des fetes Chalais

Chalais

Japan attitude festival Japon

Salle des fetes 4 Rue Victor Hugo Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Venez découvrir la cuisine japonaise, les arts traditionnels, des ateliers, des jeux vidéo, des mangas, le cosplay et les dessins animés !

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Salle des fetes 4 Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine japanattitude.chalais@gmail.com

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English : Japan attitude festival Japon

Come and experience Japanese cuisine, traditional arts, workshops, video games, manga, cosplay, and animations !

L’événement Japan attitude festival Japon Chalais a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du Sud Charente