Atelier Pixel Art Japon Médiathèque Chalais

Atelier Pixel Art Japon

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29 16:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Voyageons ensemble dans l’univers coloré du pixel art tout en découvrant la richesse de la culture japonaise !

.

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Pixel Art Japon

Let’s travel together into the colorful world of pixel art while discovering the richness of Japanese culture!

L’événement Atelier Pixel Art Japon Chalais a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de tourisme du Sud Charente