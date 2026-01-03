Atelier Pixel Art Japon Médiathèque Chalais
Atelier Pixel Art Japon Médiathèque Chalais mercredi 29 avril 2026.
Atelier Pixel Art Japon
Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente
Tarif :
Date :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:30:00

2026-04-29
Voyageons ensemble dans l’univers coloré du pixel art tout en découvrant la richesse de la culture japonaise !
Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr
English : Atelier Pixel Art Japon
Let’s travel together into the colorful world of pixel art while discovering the richness of Japanese culture!
L’événement Atelier Pixel Art Japon Chalais a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de tourisme du Sud Charente