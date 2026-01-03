Japan Attitude Yosakoi Rue Victor Hugo Chalais

Japan Attitude Yosakoi

Rue Victor Hugo Espace Arc En Ciel Chalais Chalais Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:30:00

fin : 2026-05-02 19:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Venez découvrir l’énergie explosive de la danse yosakoi !

.

Rue Victor Hugo Espace Arc En Ciel Chalais Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 31 92 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Japan Attitude Yosakoi

Dans le cadre du festival Japan Attitude qui se déroule toute la journée, la troupe Koidoukai nous fait découvrir cette spécificité des fêtes estivales au Japon, où des groupes de toute taille interprètent des chorégraphies entraînantes.



Le yosakoi est un style de danse qui combine des mouvements de danse traditionnelle japonaise avec de la musique et des rythmes modernes.



En partenariat avec l’Amicale Laïque Chalaisienne

L’événement Japan Attitude Yosakoi Chalais a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de tourisme du Sud Charente