Japan Attitude Yosakoi Rue Victor Hugo Chalais
Japan Attitude Yosakoi Rue Victor Hugo Chalais samedi 2 mai 2026.
Japan Attitude Yosakoi
Rue Victor Hugo Espace Arc En Ciel Chalais Chalais Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-05-02 18:30:00
fin : 2026-05-02 19:30:00
2026-05-02
Venez découvrir l’énergie explosive de la danse yosakoi !
Rue Victor Hugo Espace Arc En Ciel Chalais Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 31 92 96
Dans le cadre du festival Japan Attitude qui se déroule toute la journée, la troupe Koidoukai nous fait découvrir cette spécificité des fêtes estivales au Japon, où des groupes de toute taille interprètent des chorégraphies entraînantes.
Le yosakoi est un style de danse qui combine des mouvements de danse traditionnelle japonaise avec de la musique et des rythmes modernes.
En partenariat avec l’Amicale Laïque Chalaisienne
