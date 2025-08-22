Balade à pied n°37 En passant par la commanderie Luzeret Indre

Balade à pied n°37 En passant par la commanderie A pieds

Balade à pied n°37 En passant par la commanderie 36800 Luzeret Indre Centre-Val de Loire

Durée : 70 Distance : 4500.0 Tarif :

Cette petite boucle familiale, au départ du bord de la Sonne, rejoint le château de la Commanderie et plonge le promeneur au XII ème siècle. Les abords de l’étang communal apportent une certaine quiétude à la balade et invitent à une pause.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 37 By the commanderie

This small family-friendly loop, starting on the banks of the River Sonne, leads to the château of the Commandery and will take you back in time to the 12th century. The banks of the village lake offer peace and tranquillity, perfect for taking a break.

Deutsch :

Dieser kleine Rundweg für Familien beginnt am Ufer der Sonne, führt zum Schloss La Commanderie und versetzt den Wanderer ins 12. Jahrhundert. Die Umgebung des Gemeindeteichs verleiht dem Spaziergang eine gewisse Ruhe und lädt zu einer Pause ein.

Italiano :

Questo piccolo anello familiare, che parte dalle rive della Sonne, raggiunge il castello della Commanderie e immerge l’escursionista nel XII secolo. I dintorni del laghetto comune conferiscono una certa tranquillità alla passeggiata e invitano a fare una pausa.

Español :

Este pequeño bucle familiar, que parte de las orillas del Sonne, llega al castillo de Commanderie y sumerge al caminante en el siglo XII. Los alrededores del estanque comunitario aportan cierta tranquilidad al paseo e invitan a tomarse un descanso.

