Balade à Roulettes n°48 L’Uhabia à Bidart Bidart Pyrénées-Atlantiques

Balade à Roulettes n°48 L’Uhabia à Bidart Bidart Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Balade à Roulettes n°48 L’Uhabia à Bidart A pieds Facile

Balade à roulette, BR Balade à Roulettes n°48 L’Uhabia à Bidart 64210 Bidart Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2600.0 Tarif :

Cette balade entre mer et campagne fait découvrir la voie verte de la commune de Bidart depuis l’embouchure de l’Uhabia jusqu’au moulin de Bassilour. Son revêtement roulant de couleur sable sera un repère. Bien équipée elle charmera les familles par ses passerelles, ses espaces de jeux et de repos.

Facile

English : Balade à Roulettes n°48 L’Uhabia à Bidart

This walk between sea and countryside takes in the Bidart greenway from the mouth of the Uhabia to the Bassilour mill. Its sand-colored rolling surface will be a landmark. Well-equipped, it will delight families with its footbridges, play areas and rest areas.

Deutsch : Balade à Roulettes n°48 L’Uhabia à Bidart

Dieser Spaziergang zwischen Meer und Land zeigt Ihnen den grünen Weg der Gemeinde Bidart von der Mündung des Uhabia bis zur Mühle von Bassilour. Der sandfarbene Rollbelag dient als Orientierungshilfe. Der gut ausgestattete Weg wird Familien mit seinen Stegen, Spiel- und Ruheplätzen begeistern.

Italiano :

Questa passeggiata tra mare e campagna si snoda lungo la greenway del Bidart, dalla foce dell’Uhabia al mulino di Bassilour. La sua superficie ondulata color sabbia è un vero e proprio punto di riferimento. Ben attrezzato, è adatto alle famiglie grazie alle passerelle, alle aree di gioco e alle zone di sosta.

Español : Balade à Roulettes n°48 L’Uhabia à Bidart

Este paseo entre el mar y el campo recorre la vía verde de Bidart desde la desembocadura del Uhabia hasta el molino de Bassilour. Su superficie ondulada de color arena es un verdadero punto de referencia. Bien equipada, hará las delicias de las familias con sus pasarelas, zonas de juego y áreas de descanso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine