Balade à Sauveterre Sauveterre Tarn

Balade à Sauveterre

Balade à Sauveterre CHATEAU DE SAUVETERRE 81240 Sauveterre Tarn Occitanie

Une excursion au centre du village est l’occasion d’apprécier la façade du château et de l’église datant du Moyen-Age.

http://www.tourisme-thoremontagnenoire.fr/ +33 5 63 37 69 70

English :

A trip to the center of the village is an opportunity to appreciate the facade of the castle and the church dating from the Middle Ages.

Deutsch :

Bei einem Ausflug ins Dorfzentrum kann man die Fassade des Schlosses und der Kirche aus dem Mittelalter bewundern.

Italiano :

Una gita nel centro del paese è l’occasione per apprezzare la facciata del castello e la chiesa risalente al Medioevo.

Español :

Una excursión al centro del pueblo permite apreciar la fachada del castillo y la iglesia de la Edad Media.

