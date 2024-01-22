Balade à travers le quartier Saint-Pierre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Balade à travers le quartier Saint-Pierre

Balade à travers le quartier Saint-Pierre 1 rue Moreau 13005 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 120 Distance : 3000.0 Tarif :

Cette balade fait découvrir le quartier paisible de Saint-Pierre, situé au cœur de la cité phocéenne.

English :

This walk takes you through the peaceful Saint-Pierre district, in the heart of the city of Marseille.

Deutsch :

Dieser Spaziergang führt durch das friedliche Viertel Saint-Pierre im Herzen der Cité phocéenne.

Italiano :

Questa passeggiata si svolge nel tranquillo quartiere di Saint-Pierre, nel cuore della città.

Español :

Este paseo transcurre por el tranquilo barrio de Saint-Pierre, en pleno centro de la ciudad de Marsella.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-22 par Provence Tourisme / Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille