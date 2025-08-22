Balade au fil du Loup Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes

Balade au fil du Loup

Balade au fil du Loup Parc naturel départemental des Rives du Loup 06270 Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avec le Parc des Rives du Loup, il est possible de faire une magnifique balade de l’embouchure du petit fleuve jusqu’à ses berges au village. Un des trésors cachés de notre Côte d’Azur classé Natura 2000 avec sentiers aménagés. Parc urbain. Niveau facile.

With the Park of Rives du Loup , it is possible to take a magnificent walk from the mouth of the small river to its banks in the village. One of the hidden treasures of French Riviera with landscaped trails. Urban park. Easy level.

Mit dem Parc des Rives du Loup kann man einen wunderschönen Spaziergang von der Mündung des kleinen Flusses bis zu seinen Ufern im Dorf machen. Einer der verborgenen Schätze unserer Côte d’Azur, der als Natura 2000 eingestuft wurde, mit angelegten Pfaden. Park in der Stadt. Leichtes Niveau.

Con il Parco degli Rives du Loup è possibile fare una magnifica passeggiata dalla foce del piccolo fiume alle sue sponde del villaggio. Uno dei tesori nascosti della Costa Azzurra con sentieri paesaggistici. Parco urbano. Livello facile.

Con el Parc des Rives du Loup, es posible dar un magnífico paseo desde la desembocadura del pequeño río hasta sus orillas en el pueblo. Uno de los tesoros escondidos de nuestra Costa Azul, clasificado Natura 2000 con senderos acondicionados. Parque urbano. Nivel fácil.

