Balade au Pays du « Diamant Noir » Cremps Lot
Balade au Pays du « Diamant Noir » Cremps Lot vendredi 1 mai 2026.
Balade au Pays du Diamant Noir
Balade au Pays du Diamant Noir 46230 Cremps Lot Occitanie
Durée : 90 Distance : 14000.0 Tarif :
Dans un paysage typique du Parc naturel régional des Causses du Quercy, jalonné de murets en pierres sèches, découvrez le berceau de la truffe du Quercy
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In a landscape typical of the Parc naturel régional des Causses du Quercy, lined with dry-stone walls, discover the cradle of the Quercy truffle
Deutsch :
In einer typischen Landschaft des regionalen Naturparks Causses du Quercy, die von Trockensteinmauern gesäumt ist, entdecken Sie die Wiege der Quercy-Trüffel
Italiano :
In un paesaggio tipico del Parco Naturale Regionale Causses du Quercy, fiancheggiato da muretti a secco, scoprite la culla del tartufo del Quercy
Español :
En un paisaje típico del Parque Natural Regional de Causses du Quercy, bordeado de muros de piedra seca, descubra la cuna de la trufa del Quercy
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-02 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot