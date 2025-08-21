Balade au Pays du Diamant Noir

Balade au Pays du Diamant Noir 46230 Cremps Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 14000.0 Tarif :

Dans un paysage typique du Parc naturel régional des Causses du Quercy, jalonné de murets en pierres sèches, découvrez le berceau de la truffe du Quercy

English :

In a landscape typical of the Parc naturel régional des Causses du Quercy, lined with dry-stone walls, discover the cradle of the Quercy truffle

Deutsch :

In einer typischen Landschaft des regionalen Naturparks Causses du Quercy, die von Trockensteinmauern gesäumt ist, entdecken Sie die Wiege der Quercy-Trüffel

Italiano :

In un paesaggio tipico del Parco Naturale Regionale Causses du Quercy, fiancheggiato da muretti a secco, scoprite la culla del tartufo del Quercy

Español :

En un paisaje típico del Parque Natural Regional de Causses du Quercy, bordeado de muros de piedra seca, descubra la cuna de la trufa del Quercy

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-02 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot