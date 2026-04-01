Cremps

Soirée astronomie et découverte du ciel étoilé avec Animaciel

Cremps Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 21:30:00

fin : 2026-04-23 23:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Venez découvrir le ciel étoilé du Quercy

Venez découvrir le ciel étoilé du Quercy. Les participants pourront découvrir le ciel de printemps sublimé par le chant du rossignol.

Observations de la Lune, de Jupiter, d'amas d'étoiles …

Lecture du ciel pour apprendre à reconnaître les principales constellations.

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Cremps 46230 Lot Occitanie astronomie@animaciel.com

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English :

Discover the starry skies of Quercy

L’événement Soirée astronomie et découverte du ciel étoilé avec Animaciel Cremps a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cahors Vallée du Lot