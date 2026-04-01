Soirée astronomie et découverte du ciel étoilé avec Animaciel Cremps
Soirée astronomie et découverte du ciel étoilé avec Animaciel Cremps jeudi 23 avril 2026.
Cremps
Soirée astronomie et découverte du ciel étoilé avec Animaciel
Cremps Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 21:30:00
fin : 2026-04-23 23:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Venez découvrir le ciel étoilé du Quercy
Venez découvrir le ciel étoilé du Quercy. Les participants pourront découvrir le ciel de printemps sublimé par le chant du rossignol.
Observations de la Lune, de Jupiter, d'amas d'étoiles …
Lecture du ciel pour apprendre à reconnaître les principales constellations.
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Cremps 46230 Lot Occitanie astronomie@animaciel.com
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English :
Discover the starry skies of Quercy
L’événement Soirée astronomie et découverte du ciel étoilé avec Animaciel Cremps a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cahors Vallée du Lot