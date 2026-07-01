Informations pratiques

Cremps

Concert Lot Allegro à Cremps concert de musiques slaves

Place de l’Église Cremps Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Lot Allegro est une association culturelle basée à Cremps dont les jeunes musiciens professionnels viennent chaque été animer un festival de plusieurs jours devant un public nombreux, fidèle et enthousiaste, séduit par la qualité de leur interprétation originale et variée.

Lot Allegro est une association culturelle basée à Cremps dont les jeunes musiciens professionnels viennent chaque été animer un festival de plusieurs jours devant un public nombreux, fidèle et enthousiaste, séduit par la qualité de leur interprétation originale et variée.

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Place de l’Église Cremps 46230 Lot Occitanie +33 6 32 09 12 09

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English :

Lot Allegro is a cultural association based in Cremps whose young professional musicians come every summer to enliven a festival lasting several days before a large, loyal and enthusiastic audience, seduced by the quality of their original and varied interpretation.

L’événement Concert Lot Allegro à Cremps concert de musiques slaves Cremps a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cahors Vallée du Lot