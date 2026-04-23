Ciné-Lot en plein air Compostelle Cremps
Ciné-Lot en plein air Compostelle Cremps samedi 18 juillet 2026.
Cremps
Ciné-Lot en plein air Compostelle
Cremps Lot
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 22:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Synopsis
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas
Synopsis
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.
Inspiré d’une histoire vraie.
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Cremps 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
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English :
Synopsis:
Fred and Adam, a troubled teenager, don’t know each other
L’événement Ciné-Lot en plein air Compostelle Cremps a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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