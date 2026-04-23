Cremps

Repas Cerf

Cremps Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 12:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Les sociétés de chasse Cremps et Laburgade organisent un repas Cerf à la salle des fêtes de Cremps.

Les sociétés de chasse Cremps et Laburgade organisent un repas Cerf à la salle des fêtes de Cremps.

.

Cremps 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cremps and Laburgade hunting clubs are organizing a venison dinner at the Cremps community hall.

L’événement Repas Cerf Cremps a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cahors Vallée du Lot