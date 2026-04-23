Repas Cerf Cremps
Repas Cerf Cremps samedi 4 juillet 2026.
Cremps
Repas Cerf
Cremps Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Les sociétés de chasse Cremps et Laburgade organisent un repas Cerf à la salle des fêtes de Cremps.
Les sociétés de chasse Cremps et Laburgade organisent un repas Cerf à la salle des fêtes de Cremps.
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Cremps 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 99
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English :
The Cremps and Laburgade hunting clubs are organizing a venison dinner at the Cremps community hall.
L’événement Repas Cerf Cremps a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cahors Vallée du Lot
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