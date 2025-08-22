Balade autour de Virecourt Virecourt Meurthe-et-Moselle
Promenade autour de Virecourt et de ses environs pour découvrir les richesses naturelles et historiques du Bayonnais.
http://www.cc3m.fr/ +33 3 83 71 43 62
English :
Walk around Virecourt and its surroundings to discover the natural and historical wealth of the Bayonnais.
Deutsch :
Wanderung um Virecourt und seine Umgebung, um die natürlichen und historischen Reichtümer des Bayonnais zu entdecken.
Italiano :
Una passeggiata a Virecourt e dintorni per scoprire i tesori naturali e storici della regione di Bayonne.
Español :
Un paseo por Virecourt y sus alrededores para descubrir los tesoros naturales e históricos de la región de Bayona.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain