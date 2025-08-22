Balade dans Montbrison Parcours thématique Montbrison Loire
Balade dans Montbrison Parcours thématique Hôtel de Ville 42600 Montbrison Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Circuit urbain à travers Montbrison. Ancienne capitale du Forez, la ville de Montbrison possède plus de 20 monuments historiques classés. Hôtels Renaissance, églises et anciens couvents se laissent découvrir…
+33 4 77 96 08 69
English :
City tour of Montbrison. The former capital of Forez, Montbrison boasts over 20 listed historic monuments. Renaissance hotels, churches and former convents can all be discovered…
Deutsch :
Stadtrundfahrt durch Montbrison. Die ehemalige Hauptstadt des Forez, die Stadt Montbrison, besitzt mehr als 20 denkmalgeschützte historische Gebäude. Renaissance-Hotels, Kirchen und ehemalige Klöster lassen sich…
Italiano :
Un tour urbano di Montbrison. Antica capitale del Forez, la città di Montbrison vanta più di 20 monumenti storici tutelati. Alberghi rinascimentali, chiese ed ex conventi attendono di essere scoperti…
Español :
Un recorrido urbano por Montbrison. Antigua capital de Forez, la ciudad de Montbrison cuenta con más de 20 monumentos históricos catalogados. Hoteles renacentistas, iglesias y antiguos conventos esperan ser descubiertos…
