Balade dans Montbrison Parcours thématique Montbrison Loire

Balade dans Montbrison

Montbrison 42600 Montbrison Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit urbain à travers Montbrison. Ancienne capitale du Forez, la ville de Montbrison possède plus de 20 monuments historiques classés. Hôtels Renaissance, églises et anciens couvents se laissent découvrir…

+33 4 77 96 08 69

English :

City tour of Montbrison. The former capital of Forez, Montbrison boasts over 20 listed historic monuments. Renaissance hotels, churches and former convents can all be discovered…

Deutsch :

Stadtrundfahrt durch Montbrison. Die ehemalige Hauptstadt des Forez, die Stadt Montbrison, besitzt mehr als 20 denkmalgeschützte historische Gebäude. Renaissance-Hotels, Kirchen und ehemalige Klöster lassen sich…

Italiano :

Un tour urbano di Montbrison. Antica capitale del Forez, la città di Montbrison vanta più di 20 monumenti storici tutelati. Alberghi rinascimentali, chiese ed ex conventi attendono di essere scoperti…

Español :

Un recorrido urbano por Montbrison. Antigua capital de Forez, la ciudad de Montbrison cuenta con más de 20 monumentos históricos catalogados. Hoteles renacentistas, iglesias y antiguos conventos esperan ser descubiertos…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme