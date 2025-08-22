Balade de l’Arboretum Aurouër Allier

Balade de l’Arboretum

Balade de l'Arboretum Le bourg 03460 Aurouër Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle vous conduit le long des routes de la Sologne bourbonnaise à la découverte de l’Arboretum de Balaine, plus ancien parc botanique et floral privé de France où se niche un superbe château.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : The arboretum bike ride

Follow this loop to ride along the roads of the Sologne bourbonnaise area and discover the Arboretum of Balaine, the oldest private botanical and floral park in France. The site is home to a must-see castle.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie entlang der Straßen der Sologne bourbonnaise zur Entdeckung des Arboretums von Balaine, dem ältesten privaten botanischen und floralen Park Frankreichs, in den ein wunderschönes Schloss eingebettet ist.

Italiano :

Questo anello vi conduce lungo le strade della Sologne bourbonnaise alla scoperta dell’Arboretum di Balaine, il più antico parco botanico e floreale privato di Francia, dove si trova un superbo castello.

Español :

Este bucle le lleva por las carreteras de la Sologne bourbonnaise hasta descubrir el Arboretum de Balaine, el parque privado botánico y floral más antiguo de Francia, donde se encuentra un magnífico castillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme