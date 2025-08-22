PR 27 Les Damariats Aurouër Allier

PR 27 Les Damariats

PR 27 Les Damariats Salle des fêtes d’Aurouër 03460 Aurouër Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le circuit des Damariats est une randonnée qui part du bourg et qui emprunte des chemins bordés de haies, éléments essentiels de ce milieu naturel particulier qu’est le bocage.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

The Damariats circuit is a hike that starts from the village and follows paths lined with hedgerows, essential elements of this special natural environment.

Deutsch :

Der Circuit des Damariats ist eine Wanderung, die in der Stadt beginnt und über Wege führt, die von Hecken gesäumt sind, die wesentliche Elemente dieser besonderen natürlichen Umgebung, der Bocage, sind.

Italiano :

Il circuito di Damariats è una passeggiata che parte dal villaggio e segue sentieri fiancheggiati da siepi, elementi essenziali di quell’ambiente naturale unico che è il bocage.

Español :

El circuito de Damariats es un paseo que comienza en el pueblo y recorre caminos bordeados de setos, elementos esenciales del entorno natural único que es el bocage.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme