Balade découverte à Cambes Cambes Lot-et-Garonne

Balade découverte autour du village de Cambes. Parcours balisé de 2,7 kms pour une durée moyenne de 1 heure.
https://www.paysdelauzun.com/ +33 5 53 20 10 07
English : Balade découverte à Cambes
Discovery walk around the village of Cambes. Marked out route of 2,7 kms for an average duration of 1 hour.
Deutsch : Balade découverte à Cambes
Entdeckungsspaziergang rund um das Dorf Cambes. Markierte Strecke von 2,7 km bei einer durchschnittlichen Dauer von 1 Stunde.
Italiano :
Passeggiata alla scoperta del villaggio di Cambes. Percorso segnalato di 2,7 km per una durata media di 1 ora.
Español : Balade découverte à Cambes
Paseo de descubrimiento por el pueblo de Cambes. Recorrido marcado de 2,7 kms para una duración media de 1 hora.
