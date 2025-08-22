Balade découverte à Cambes Cambes Lot-et-Garonne

Balade découverte à Cambes A pieds Facile

Balade découverte à Cambes 47350 Cambes Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2700.0 Tarif :

Balade découverte autour du village de Cambes. Parcours balisé de 2,7 kms pour une durée moyenne de 1 heure.

Facile

https://www.paysdelauzun.com/ +33 5 53 20 10 07

English : Balade découverte à Cambes

Discovery walk around the village of Cambes. Marked out route of 2,7 kms for an average duration of 1 hour.

Deutsch : Balade découverte à Cambes

Entdeckungsspaziergang rund um das Dorf Cambes. Markierte Strecke von 2,7 km bei einer durchschnittlichen Dauer von 1 Stunde.

Italiano :

Passeggiata alla scoperta del villaggio di Cambes. Percorso segnalato di 2,7 km per una durata media di 1 ora.

Español : Balade découverte à Cambes

Paseo de descubrimiento por el pueblo de Cambes. Recorrido marcado de 2,7 kms para una duración media de 1 hora.

