Balade découverte à vélo Gratte-Ciel au Parc de la Feyssine Villeurbanne Rhône
Balade découverte à vélo Gratte-Ciel au Parc de la Feyssine Place du Docteur Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Cet itinéraire, proposé comme un parcours détente, permet de mieux connaître l’histoire de Villeurbanne, des réalisations anciennes aux plus récentes.
http://www.villeurbanne.fr/ +33 4 78 03 67 67
English : Sightseeing cycle ride: Gratte-Ciel to the Parc de la Feyssine
This route, proposed as a relaxing ride, lets you learn more about the history of Villeurbanne, from the oldest to the most recent parts.
Deutsch :
Diese Route, die als entspannender Rundgang angeboten wird, vermittelt einen Einblick in die Geschichte von Villeurbanne, von den alten Errungenschaften bis hin zu den jüngsten.
Italiano :
Questo itinerario, proposto come visita rilassante, permette di conoscere la storia di Villeurbanne, dalle più antiche alle più recenti realizzazioni.
Español :
Este itinerario, propuesto como una excursión relajante, le permite conocer la historia de Villeurbanne, desde los logros más antiguos hasta los más recientes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-03-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme