Balade du Chemin des Dames Neuvillette-en-Charnie Sarthe

Balade du Chemin des Dames

Balade du Chemin des Dames 72140 Neuvillette-en-Charnie Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 7200.0 Tarif :

Bienvenue au coeur de cette commune de 1450 hectares, riche d’un important patrimoine médiéval (église du 12ème siècle, gisant du 13ème siècle…), terre de potiers à l’orée de la forêt de la Grande Charnie.

http://www.destinationcoco.com/

English :

Welcome to the heart of this 1,450-hectare commune, rich in medieval heritage (12th-century church, 13th-century recumbent church…), a land of potters on the edge of the Grande Charnie forest.

Deutsch :

Willkommen im Herzen dieser 1450 Hektar großen Gemeinde, die reich an einem bedeutenden mittelalterlichen Erbe ist (Kirche aus dem 12. Jahrhundert, Gisant aus dem 13. Jahrhundert…), ein Land der Töpfer am Rande des Waldes Grande Charnie.

Italiano :

Benvenuti nel cuore di questo comune di 1.450 ettari, dal ricco patrimonio medievale (chiesa del XII secolo, chiesa supina del XIII secolo, ecc.), terra di vasai ai margini della foresta della Grande Charnie.

Español :

Bienvenido al corazón de este municipio de 1.450 hectáreas, con un rico patrimonio medieval (iglesia del siglo XII, iglesia yacente del siglo XIII, etc.), tierra de alfareros al borde del bosque de la Grande Charnie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-21 par eSPRIT Pays de la Loire