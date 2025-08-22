Variante du chemin dit du Bardeau à la Loge

Variante du chemin dit du Bardeau à la Loge 72140 Neuvillette-en-Charnie Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Ce chemin, variante de la balade du Chemin des Dames, vous invite à découvrir le ruisseau des Landes.

English :

This trail, a variant of the Chemin des Dames walk, invites you to discover the Landes stream.

Deutsch :

Dieser Weg, eine Variante des Spaziergangs Chemin des Dames, lädt Sie dazu ein, den Bach Landes zu entdecken.

Italiano :

Questo percorso, una variante della passeggiata Chemin des Dames, invita a scoprire il torrente delle Landes.

Español :

Este sendero, variante del paseo Chemin des Dames, le invita a descubrir el arroyo de las Landas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-24 par eSPRIT Pays de la Loire