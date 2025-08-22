Liaison forêts de la Charnie Neuvillette-en-Charnie Sarthe
Liaison forêts de la Charnie Neuvillette-en-Charnie Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Liaison forêts de la Charnie
Liaison forêts de la Charnie 72140 Neuvillette-en-Charnie Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 15400.0 Tarif :
Ce circuit d’une quinzaine de kilomètres relie la forêt de la Grande Charnie et la forêt domaniale de la Petite Charnie.
English :
This fifteen-kilometer circuit links the Grande Charnie forest and the Petite Charnie state forest.
Deutsch :
Dieser 15 km lange Rundweg verbindet den Wald der Grande Charnie und den Staatswald der Petite Charnie.
Italiano :
Questo sentiero di quindici chilometri collega la foresta della Grande Charnie e la foresta nazionale della Petite Charnie.
Español :
Este sendero de quince kilómetros une el bosque de la Grande Charnie y el bosque nacional de la Petite Charnie.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire