Liaison forêts de la Charnie Neuvillette-en-Charnie Sarthe

Liaison forêts de la Charnie

Liaison forêts de la Charnie 72140 Neuvillette-en-Charnie Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 15400.0 Tarif :

Ce circuit d’une quinzaine de kilomètres relie la forêt de la Grande Charnie et la forêt domaniale de la Petite Charnie.

English :

This fifteen-kilometer circuit links the Grande Charnie forest and the Petite Charnie state forest.

Deutsch :

Dieser 15 km lange Rundweg verbindet den Wald der Grande Charnie und den Staatswald der Petite Charnie.

Italiano :

Questo sentiero di quindici chilometri collega la foresta della Grande Charnie e la foresta nazionale della Petite Charnie.

Español :

Este sendero de quince kilómetros une el bosque de la Grande Charnie y el bosque nacional de la Petite Charnie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire