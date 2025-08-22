Balade du Chêne Bossu Sarry Saône-et-Loire

Balade du Chêne Bossu En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Balade du Chêne Bossu Église 71110 Sarry Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Grâce à cet itinéraire, vous pourrez admirer la richesse de la commune des murets en pierres sèches aux différents châteaux sans oublier le pigeonnier sur pilotis installé dans une prairie.

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Thanks to this itinerary, you will be able to admire the richness of the commune: from the dry stone walls to the various castles without forgetting the pigeon house on stilts installed in a meadow.

Deutsch :

Dank dieser Route können Sie den Reichtum der Gemeinde bewundern: von Trockensteinmauern über verschiedene Schlösser bis hin zu einem Taubenschlag auf Pfählen, der in einer Wiese steht.

Italiano :

Questo percorso permette di ammirare la ricchezza del paese: dai muretti a secco ai vari castelli, senza dimenticare la piccionaia su palafitte in un prato.

Español :

Esta ruta permite admirar la riqueza del pueblo: desde los muros de piedra seca hasta los diversos castillos, sin olvidar el palomar sobre pilotes en un prado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data