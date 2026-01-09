La Marche du Chêne Bossu Sarry

La Marche du Chêne Bossu

Salle communale Sarry Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Venez nombreux découvrir les paysages du Brionnais et les richesses patrimoniales de Sarry. En marchant sur les différents circuits proposés (4,5, 10, 15,5 et 21 km), vous découvrirez un lavoir, un pigeonnier, une chapelle, des châteaux… et vous pourrez déguster quelques produits locaux sur nos trois ravitaillements. Vous pourrez également vous restaurer sur place avec un menu à 10 €, des frites et une buvette. .

Salle communale Sarry 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 51 89 37 floradessolain@gmail.com

