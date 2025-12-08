Balade familiale au cœur de l’Espace Naturel Sensible de la Save de Roche-Plage au lac de Save Morestel Isère

Balade familiale au cœur de l’Espace Naturel Sensible de la Save de Roche-Plage au lac de Save

Balade familiale au cœur de l’Espace Naturel Sensible de la Save de Roche-Plage au lac de Save Chemin de Roche-Plage 38510 Morestel Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Véritable immersion au cœur de l’Espace Naturel Sensible de la Save, cette boucle familiale facile à Morestel invite à la découverte de l’étang de Roche et du lac de Save, entre sous-bois, prairies et faune protégée.

English :

A true immersion in the heart of the Espace Naturel Sensible de la Save, this easy family loop in Morestel invites you to discover the Etang de Roche and the Lac de Save, between undergrowth, meadows and protected fauna.

Deutsch :

Dieser leichte Familienrundweg in Morestel ist ein echtes Eintauchen in den sensiblen Naturraum der Save. Er lädt zur Entdeckung des Teichs von Roche und des Sees von Save ein, zwischen Unterholz, Wiesen und geschützter Fauna.

Italiano :

Una vera e propria immersione nel cuore dell’Area Naturale Sensibile del Save, questo facile anello per famiglie a Morestel vi invita a scoprire l’Etang de Roche e il Lac de Save, tra sottobosco, prati e fauna protetta.

Español :

Auténtica inmersión en el corazón del Espacio Natural Sensible del Save, este fácil bucle familiar en Morestel le invita a descubrir el Etang de Roche y el Lac de Save, entre maleza, prados y fauna protegida.

