Balade historique à St Laurent de la Plaine Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Balade historique à St Laurent de la Plaine 49290 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Découvrez les quartiers et les métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine depuis les années 1900 jusqu’à 1960 une lecture du village en marchant.

Discover the neighborhoods and trades of Saint-Laurent-de-la-Plaine from 1900 to 1960: a walking tour of the village.

Entdecken Sie die Viertel und Berufe von Saint-Laurent-de-la-Plaine von den 1900er Jahren bis 1960: eine Lesung des Dorfes im Gehen.

Scoprite i quartieri e i mestieri di Saint-Laurent-de-la-Plaine dal 1900 al 1960: una visita a piedi del villaggio.

Descubra los barrios y oficios de Saint-Laurent-de-la-Plaine de 1900 a 1960: un recorrido a pie por el pueblo.

