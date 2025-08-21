Balade intra-muros à Montjean-sur-Loire son patrimoine industriel et fluvial et ses sculptures monumentales Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Balade intra-muros à Montjean-sur-Loire son patrimoine industriel et fluvial et ses sculptures monumentales

Durée : Distance : 3500.0

Partez à la découverte du village de Montjean-sur-Loire et son histoire au travers de sa balade intra-muros de deux heure..s

https://www.osezmauges.fr/balades-et-sentiers-dinterpretation/ITI790001970-6/detail/montjean-sur-loire/balade-intra-muros-montjean-son-patrimoine-industriel-et-fluvial +33 2 41 39 07 07

English :

Discover the village of Montjean-sur-Loire and its history through a two-hour walk within the city

Deutsch :

Entdecken Sie das Dorf Montjean-sur-Loire und seine Geschichte auf einem zweistündigen Spaziergang innerhalb der Stadt…s

Italiano :

Scoprite il villaggio di Montjean-sur-Loire e la sua storia attraverso una passeggiata di due ore all’interno delle mura cittadine

Español :

Descubra el pueblo de Montjean-sur-Loire y su historia a través de un paseo de dos horas dentro de las murallas de la ciudad

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-31 par Anjou tourime