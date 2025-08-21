Balade La Marche de la division Margueritte Ruisseau de Floing

La Marche de la Division Margueritte à pour départ et arrivée la mairie de Floing. Le sacrifice des chasseurs d’Afrique de la division Margueritte a forcé l’admiration de Guillaume Ier, par cette expression Ah ! les braves gens . Partez sur leurs traces.

English :

La Marche de la Division Margueritte starts and finishes at Floing town hall. The sacrifice of the Division Margueritte’s chasseurs d’Afrique won the admiration of William I, with the expression Ah! les braves gens ( Ah, the brave people ). Follow in their footsteps.

Deutsch :

der Marsch der Division Margueritte startet und endet am Rathaus von Floing. Das Opfer der Afrika-Jäger der Division Margueritte brachte Wilhelm I. dazu, sie mit dem Ausdruck Ah! les braves gens zu bewundern. Begeben Sie sich auf ihre Spuren.

Italiano :

La Marcia della Divisione Margueritte inizia e termina presso il municipio di Floing. Il sacrificio degli chasseurs africani della Divisione Margueritte conquistò l’ammirazione di Guglielmo I, che disse Ah! les braves gens ( Oh, il popolo coraggioso ). Seguite le loro orme.

Español :

La Marche de la Division Margueritte (La Marcha de la División Margueritte) comienza y termina en el ayuntamiento de Floing. El sacrificio de los cazadores africanos de la División Margueritte despertó la admiración de Guillermo I, que dijo: ¡Ah! les braves gens ( Oh, el valiente pueblo ). Sigue sus pasos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-03 par Ardennes Tourisme