Boucle à cheval au départ de Floing Floing Ardennes

Boucle à cheval au départ de Floing 08200 Floing Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 37000.0 Tarif :

Floing, Saint-Menges, Bosseval et Briancourt, passage en Belgique à travers bois, retour à Saint-Menges.Le tracé de ce circuit est donné à titre indicatif. Pour effectuer cette randonnée il est préférable de se munir de la carte IGN 1/25 000 (série bleue) 3009 E Sedan. Merci au Comité Départemental de Tourisme Equestre pour ce circuit.

http://www.ardennes.com/Portals/281/gps/boucle-a-cheval-depart-floing-google.zip

English :

Floing, Saint-Menges, Bosseval and Briancourt, passage in Belgium through woods, return to Saint-Menges. The route of this circuit is given as an indication. To make this hike it is preferable to have the IGN 1/25 000 map (blue series) 3009 E Sedan. Thanks to the Departmental Committee of Equestrian Tourism for this circuit.

Deutsch :

Floing, Saint-Menges, Bosseval und Briancourt, durch Wälder nach Belgien, zurück nach Saint-Menges.Der Streckenverlauf dieser Wanderung dient nur zur Orientierung. Für diese Wanderung sollten Sie die Karte IGN 1/25 000 (blaue Serie) 3009 E Sedan mit sich führen. Vielen Dank an das Comité Départemental de Tourisme Equestre für diesen Rundweg.

Italiano :

Floing, Saint-Menges, Bosseval e Briancourt, passaggio in Belgio attraverso il bosco, ritorno a Saint-Menges. Per fare questo giro, è preferibile avere la mappa IGN 1/25 000 (serie blu) 3009 E Sedan. Grazie al Comité Départemental de Tourisme Equestre per questo percorso.

Español :

Floing, Saint-Menges, Bosseval y Briancourt, paso en Bélgica por el bosque, regreso a Saint-Menges. Para hacer este paseo, es preferible tener el mapa IGN 1/25 000 (serie azul) 3009 E Sedan. Gracias al Comité Départemental de Tourisme Equestre por esta ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme