Balade Les canaux de Châteauvert Valence Drôme

Balade Les canaux de Châteauvert

Balade Les canaux de Châteauvert 11 boulevard Bancel 26000 Valence Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit vous est proposé par l’Office de Tourisme de Valence. Un document est disponible dans nos locaux !

Tout le long du parcours longeant ces cours d’eau, vous pourrez observer tout un monde animal, végétal exceptionnel, en plein cœur de la ville.

English : Balade Les Canaux de Chateauvert

This tour is brought to you by the Valence Tourist Office. A brochure is available on our premises!

All along the route along these waterways, you’ll be able to observe a whole world of exceptional animals and plants, right in the heart of the city.

Deutsch : Balade Les Canaux de Chateauvert

Diese Tour wird Ihnen vom Fremdenverkehrsamt von Valencia angeboten. Ein Dokument ist in unseren Räumlichkeiten erhältlich!

Auf der gesamten Strecke entlang dieser Wasserläufe können Sie eine ganze außergewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt beobachten, und das mitten in der Stadt.

Italiano :

Questo tour è offerto dall’Ufficio del Turismo di Valence. Un opuscolo è disponibile presso la nostra sede!

Lungo il percorso che costeggia questi corsi d’acqua, potrete osservare un intero mondo di animali e piante eccezionali, proprio nel cuore della città.

Español : Balade Les Canaux de Chateauvert

Esta visita es ofrecida por la Oficina de Turismo de Valence. El folleto está disponible en nuestros locales

A lo largo del recorrido por estos cursos de agua, podrá observar todo un mundo de animales y plantas excepcionales, en pleno centro de la ciudad.

