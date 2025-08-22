Balade Mystère au chateau de Sassenage Sassenage Isère
Balade Mystère au chateau de Sassenage 38360 Sassenage Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Le château de Sassenage propose un jeu de piste digital à énigmes, en plein cœur du parc du Château.1. Une aventure numérique pour toute la famille.
https://terresjeuxlegendes.wordpress.com/
English :
The Château de Sassenage offers a digital treasure hunt in the heart of the Château’s park.1. A digital adventure for the whole family.
Deutsch :
Das Schloss Sassenage bietet eine digitale Schnitzeljagd mit Rätseln im Herzen des Schlossparks.1. Ein digitales Abenteuer für die ganze Familie.
Italiano :
Lo Château de Sassenage propone una caccia al tesoro digitale nel cuore del parco dello Château. Un’avventura digitale per tutta la famiglia.
Español :
El castillo de Sassenage propone una búsqueda del tesoro digital en el corazón del recinto del castillo. Una aventura digital para toda la familia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme