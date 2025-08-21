Sentier pédagogique Chemin des Cuves Sassenage Isère

Sentier pédagogique Chemin des Cuves

Sentier pédagogique Chemin des Cuves Chemin des Cuves 38360 Sassenage Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du parking des Cuves, suivez le sentier dans le cadre magnifique des gorges du Furon et découvrez de façon ludique les secrets de la nature qui vous entoure faune, flore, géologie…

Énigmes, rébus, traces d’animaux vous attendent !

+33 4 76 27 48 63

English :

From the Cuves car park, follow the path through the magnificent Furon Gorges and discover the secrets of the surrounding natural environment in a fun way: fauna, flora, geology, etc.

You can expect mysteries, riddles to solve, and animal footprints!

Deutsch :

Folgen Sie vom Parkplatz Les Cuves aus dem Pfad in der wunderschönen Umgebung der Furon-Schlucht und entdecken Sie auf spielerische Weise die Geheimnisse der Natur, die Sie umgibt: Fauna, Flora, Geologie…

Rätsel, Rebus, Tierspuren warten auf Sie!

Italiano :

Partendo dal parcheggio di Cuves, seguite il sentiero nella magnifica cornice delle gole del Furon e scoprite in modo divertente i segreti della natura circostante: fauna, flora, geologia…

Enigmi, puzzle e tracce di animali vi aspettano!

Español :

Partiendo del aparcamiento de Cuves, siga el sendero a través de las magníficas gargantas del Furón y descubra de forma lúdica los secretos del mundo natural que le rodea: fauna, flora, geología…

Le esperan enigmas, rompecabezas y huellas de animales.

