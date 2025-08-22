Balade Ormoise Circuit n°25 Les Ormes Vienne
Balade Ormoise Circuit n°25 Les Ormes Vienne vendredi 1 mai 2026.
Balade Ormoise Circuit n°25 A pieds Facile
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Balade Ormoise Circuit n°25 Place de la Mairie 86220 Les Ormes Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 12200.0 Tarif :
Facile
https://www.visorando.com/randonnee-balade-ormoise/ +33 5 49 21 05 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade Ormoise Circuit n°25
Deutsch : Balade Ormoise Circuit n°25
Italiano :
Español : Balade Ormoise Circuit n°25
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine