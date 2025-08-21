Balade Patrimoine à pied- La Mure en 3 balades La Mure Isère

Balade Patrimoine à pied- La Mure en 3 balades

Balade Patrimoine à pied- La Mure en 3 balades Place de la Liberté 38350 La Mure Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Une balade piétonne et thématique à travers la ville de La Mure pour découvrir ou redécouvrir son histoire, sa culture et les monuments qui l’ont façonnée au fil du temps.

https://www.matheysine-tourisme.com/ +33 4 76 81 05 71

English : Patrimony walk La Mure’s 3 walks

Discover this walk through La Mure, to discover its history, itsculture and its historical monuments that have built the city over time.

Deutsch :

Ein Fußgänger- und Themenspaziergang durch die Stadt La Mure, um ihre Geschichte, ihre Kultur und die Denkmäler, die sie im Laufe der Zeit geformt haben, zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Italiano :

Una passeggiata pedonale e tematica attraverso la città di La Mure per scoprire o riscoprire la sua storia, la sua cultura e i monumenti che l’hanno plasmata nel corso degli anni.

Español :

Un paseo peatonal y temático por la ciudad de La Mure para descubrir o redescubrir su historia, su cultura y los monumentos que la han conformado a lo largo de los años.

