Balade patrimoniale Le Thiou industriel Annecy Haute-Savoie

Balade patrimoniale Le Thiou industriel Pont sur l’avenue de Chambéry 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

En 7 étapes, suivez le cours du Thiou, du quartier de la Mandallaz jusqu’aux Passerelles à Cran.

Cette balade est dans la continuité d’une balade historique autour du Thiou au centre-ville, se concluant devant l’église Saint Etienne du pont neuf.

English : Balade patrimoniale Le Thiou industriel

In 7 stages, follow the course of the Thiou, from the Mandallaz district to the Passerelles in Cran

This walk is the continuation of a historical walk around the Thiou in the town centre, ending in front of the Saint Etienne du Pont neuf church.

Deutsch : Balade patrimoniale Le Thiou industriel

Folgen Sie in 7 Etappen dem Lauf des Thiou vom Viertel Mandallaz bis zu Les Passerelles in Cran

Dieser Spaziergang ist die Fortsetzung eines historischen Spaziergangs um den Thiou im Stadtzentrum, der vor der Kirche Saint Etienne du pont neuf endete.

Italiano :

In 7 tappe, seguite il corso del Thiou, dal quartiere di Mandallaz a Les Passerelles a Cran

Questa passeggiata è la continuazione di una passeggiata storica intorno al Thiou nel centro della città, che termina davanti alla chiesa di Saint Etienne du Pont neuf.

Español : Balade patrimoniale Le Thiou industriel

En 7 etapas, siga el curso del Thiou, desde el barrio de Mandallaz hasta Les Passerelles en Cran

Este paseo es la continuación de un paseo histórico por el Thiou en el centro de la ciudad, que termina frente a la iglesia de Saint Etienne du Pont neuf.

