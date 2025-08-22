Balade Verte A la rencontre de nos hameaux (VE3) Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire

Balade Verte A la rencontre de nos hameaux (VE3) En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Balade Verte A la rencontre de nos hameaux (VE3) Rue du Bourg 71120 Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 28000.0

Au point de départ en plein centre bourg, ce circuit de 28 km vous permettra de passer dans le bois de la Vernée, le château de Collanges, un lavoir, franchir la rivière La Semence et d’être au milieu du bocage.

https://tourisme.legrandcharolais.fr/ +33 3 85 53 00 81

English :

Starting right in the center of town, this 28 km circuit takes you through the Vernée wood, the Château de Collanges, a wash-house, across the La Semence river and through the bocage.

Deutsch :

Am Startpunkt im Zentrum des Ortes führt Sie diese 28 km lange Strecke durch den Bois de la Vernée, zum Schloss Collanges, zu einem Waschhaus, überquert den Fluss La Semence und befindet sich mitten in der Bocage.

Italiano :

Partendo dal centro del villaggio, questo circuito di 28 km attraversa il bosco di Vernée, il castello di Collanges, un lavatoio, il fiume La Semence e il bocage.

Español :

Este circuito de 28 km, que comienza en el centro del pueblo, atraviesa el bosque de Vernée, el castillo de Collanges, un lavadero, el río La Semence y el bocage.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data