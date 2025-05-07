Balades et Randonnées Chemin de Lasbourdettes à Bourg de Visa Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne

Balades et Randonnées Chemin de Lasbourdettes à Bourg de Visa Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Balades et Randonnées Chemin de Lasbourdettes à Bourg de Visa

Balades et Randonnées Chemin de Lasbourdettes à Bourg de Visa 1 route de Moissac 82190 Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Un circuit de 12 km entre patrimoine et nature à Bourg-de-Visa halle Baltard, et paysages du Quercy rythment le chemin de Lasbourdettes.

+33 5 63 94 48 50

English :

A 12 km circuit between heritage and nature in Bourg-de-Visa: Baltard hall and Quercy landscapes punctuate the Lasbourdettes path.

Deutsch :

Ein 12 km langer Rundweg zwischen Kulturerbe und Natur in Bourg-de-Visa: Baltard-Halle, und Landschaften des Quercy bestimmen den Rhythmus des Weges von Lasbourdettes.

Italiano :

Un percorso di 12 km tra patrimonio e natura a Bourg-de-Visa: il mercato di Baltard e i paesaggi del Quercy punteggiano il percorso delle Lasbourdettes.

Español :

Un recorrido de 12 km entre patrimonio y naturaleza en Bourg-de-Visa: el mercado de Baltard y los paisajes del Quercy jalonan el sendero de Lasbourdettes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme