Balades et Randonnées Chemin de Lasbourdettes à Bourg de Visa Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne

Balades et Randonnées Chemin de Lasbourdettes à Bourg de Visa 1 route de Moissac 82190 Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne Occitanie
Un circuit de 12 km entre patrimoine et nature à Bourg-de-Visa halle Baltard, et paysages du Quercy rythment le chemin de Lasbourdettes.
+33 5 63 94 48 50
English :
A 12 km circuit between heritage and nature in Bourg-de-Visa: Baltard hall and Quercy landscapes punctuate the Lasbourdettes path.
Deutsch :
Ein 12 km langer Rundweg zwischen Kulturerbe und Natur in Bourg-de-Visa: Baltard-Halle, und Landschaften des Quercy bestimmen den Rhythmus des Weges von Lasbourdettes.
Italiano :
Un percorso di 12 km tra patrimonio e natura a Bourg-de-Visa: il mercato di Baltard e i paesaggi del Quercy punteggiano il percorso delle Lasbourdettes.
Español :
Un recorrido de 12 km entre patrimonio y naturaleza en Bourg-de-Visa: el mercado de Baltard y los paisajes del Quercy jalonan el sendero de Lasbourdettes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme