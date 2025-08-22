Balades et Randonnées l’Ancienne voie ferrée à Bourg de Visa Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne
1 route de Moissac 82190 Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne Occitanie
Un itinéraire de 6 km autour de Bourg-de-Visa, sur les traces de l’ancienne voie ferrée, entre patrimoine rural, fontaine Saint Quirin et halle Baltard.
English :
A 6 km itinerary around Bourg-de-Visa, following in the footsteps of the old railroad line, with its rural heritage, Saint Quirin fountain and Baltard hall.
Deutsch :
Eine 6 km lange Route rund um Bourg-de-Visa, auf den Spuren der alten Eisenbahnstrecke, zwischen ländlichem Erbe, dem Brunnen Saint Quirin und der Baltard-Halle.
Italiano :
Un percorso di 6 km intorno a Bourg-de-Visa, sulle tracce dell’antica linea ferroviaria, con il patrimonio rurale, la fontana di Saint Quirin e il mercato coperto di Baltard.
Español :
Recorrido de 6 km por los alrededores de Bourg-de-Visa, siguiendo las huellas de la antigua línea ferroviaria y presentando el patrimonio rural, la fuente de Saint Quirin y el mercado cubierto de Baltard.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme